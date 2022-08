Selbst für erfahrene Touristiker ist der Anblick ungewöhnlich und mit so einem explosionsartigen Boom habe man nicht gerechnet. Andreas Nindler, Chef des Urbani Wirts in Bodensdorf war kürzlich sehr verwundert: "Unser Parkplatz war voll. Aber es standen nur drei Autos da, der Rest waren Scooter und E-Bikes und andere Gefährte." Ihn freut es, aber als Vorstand im Tourismusverband ist es für ihn auch ein Rufzeichen. "Wir müssen uns schnell auch über diese Mobilität Gedanken machen, die hatten wir nicht im Focus", ist ihm bewusst. Gerade die Leihscooter sind in diesem Jahr neu. Der große deutschland- und österreichweite Anbieter TIER hat in Ossiach 50 Scooter platziert. Der regionale Anbieter Roland Kozma hat auch einige E-Scooter und E-Bikes in Bodensdorf zu bieten. "Man kommt locker rund um den See. 40 Kilometer gehen sich aus, ich habe lange überlegt, welche Marke ich nehmen soll", sagt der Apartmentvermieter Kozma.