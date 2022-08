Ein Bauprojekt sorgt im Moment für Aufregung in Steindorf am Ossiacher See. Die AHA-Gruppe unter Geschäftsführer Gerhard Mosser baut ein Wohnprojekt direkt unter dem bereits bestehenden Seniorenzentrum derselben GmbH. Lange Zeit pries ein großes Plakat hier Wohnungen zum Kaufen und Mieten für Senioren an, die dann mit einem "Smart Senior"-Modell mit dem Pflegeheim verbunden gewesen wären. Doch anscheinend ist dieses Konzept, das man auch an anderen Standorten umgesetzt hat, nicht aufgegangen. Jetzt werden Seeblick-Wohnungen zwischen 48,58 m² und 111,09 m² mit eigenem Badestrand ab 472.000 Euro verkauft. Der Stellplatz kann um 18.000 Euro dazugekauft werden. "Flächenfraß", befürchten die Nachbarn, die die Änderung des Projektes als "dubios" empfinden und keine leer stehenden Zweitwohnsitze haben wollen. "Wir haben das Projekt geändert, die erste Idee hat sich geändert", sagt Julia Calabrò von der Marketingabteilung der AHA-Gruppe. Warum der Sinneswandel, das will man nicht verraten. Auch der Name habe sich geändert, das Projekt heißt nun "Lake Steindorf" und wird vom Seeimmobilienspezialisten ATV-Immobilien aus Villach angeboten.