Im Kreuzungsbereich Ossiacher Tauern Straße (L 47) und Turracher Straße (B 95) kam es am Mittwoch um 19.45 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Feldkirchner (71) wollte von Oberglan auf der L 47 kommend in die Kreuzung einfahren. Zur gleichen Zeit war ein ebenfalls aus dem Bezirk Feldkirchen stammender Mann (20) auf der B 95 in Richtung Klagenfurt unterwegs. Beim Abbiegen kam es schließlich zum Zusammenstoß, weil der ältere Fahrer den anderen laut Polizei wohl übersehen haben dürfte.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert und schwer beschädigt. Die 60-jährige Beifahrerin des 71-Jährigen musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Beide Autos wurden schwer beschädigt von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Berge- und Reinigungsarbeiten führten die Freiwillige Feuerwehren Radweg, Feldkirchen und Moosburg mit neun Fahrzeugen und 63 Kräften durch. Für die Dauer der Bergearbeiten und der Unfallaufnahme war die B 95 für rund eine Stunde in diesem Bereich gesperrt.