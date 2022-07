Am Mittwochvormittag führte ein Landwirt (60) auf einer rund 25 Grad steilen Wiese in Steuerberg mit seinem Traktor Heuwendearbeiten durch. Plötzlich kam der Traktor auf dem Heu ins Rutschen und stürzte um. Der 60-Jährige wurde im Traktor eingeklemmt und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Steuerberg, St. Ulrich, Poitschach und Waiern mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Sie führten die Bergung des Traktors durch.