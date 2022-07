Das Wasser ist knapp in St. Urban. Gut die Hälfte der 540 Haushalte haben das am Wochenende am eigenen Wasserhahn gemerkt, als dieser keinen Tropfen mehr ausgespuckt hat. "Ein Teil der Haushalte war zwei oder mehr Tage ohne Wasser", bestätigt Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ). Die Notlage versetzte die Gemeinde in Alarmbereitschaft, denn der Hochbehälter war leer. "Wo ist das Wasser?", fragten sich nicht nur die Bürger. Die Gemeinde ging auf Ursachensuche und was man herausfand, ist haarsträubend.