Die Wassergenossenschaft Nadling beliefert mit einer Leitung Haushalte in den Gemeindegebieten von Feldkirchen, Himmelberg und Steindorf. Bei zwei Testungen wurden Bakterien im Hochbehälter Nadling-Tiffnerwinkl entdeckt. Eine Untersuchung wies coliforme Bakterien und Enterokokken nach, deshalb müssen nun 407 Haushalte das Trinkwasser abkochen. Mit dem Problem sei man nicht alleine, sagt Patrick Hofer, Obmann der Wassergemeinschaft. "In einigen Teilen Kärntens gibt es Probleme." Verursacht wurden die Verunreinigungen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Unwetter, sagt Hofer. Bei Wasserhahn-Proben in Hausleitungen wurden jedoch keine Bakterienvorkommen nachgewiesen.