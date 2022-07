Wenn sich auf der Hochrindl viele Disc-Golfer und Disc-Golferinnen aus ganz Österreich zu einem Turnier treffen, dann ist die Austro Tour zu Gast. Gespielt wurde am Disc-Golf-Parcours der Herzl Hütte und des Union-Disc-Golf-Vereins Hochrindl.

Bereits die offenen Trainingstage am Donnerstag und vor allem am Freitag wurden von vielen der knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dafür genutzt, sich mit dem Parcours vertraut zu machen. Gespielt wurden 18 abwechslungsreiche Bahnen, die zumeist dem Standardlayout entsprachen, teilweise mit Erweiterung der Distanzen und des Schwierigkeitsgrades an das hohe technische Niveau der Spielerinnen und Spieler angepasst worden sind.

Nach individuellem und gemeinsamem Einwerfen fand der offizielle Start des Turniers am Samstagvormittag statt. Begleitet wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, neben reichlich Ehrgeiz, Freude und guter Laune auch von herrlichem Wetter. Viele helfende Hände, die sich beim Spotten, Scheibensuchen und bei der Labestation um die Spieler und Spielerinnen kümmerten, gestalteten die Veranstaltung ebenfalls angenehmer. Die Folge waren sehr gute und knappe erste Ergebnisse in den drei unterschiedlichen Wertungsgruppen MPO, FPO und MP40+.

Livemusik und Gin-Verkostung



Weiter ging es nach einer Stärkung zu Mittag bei der Herzl Hütte mit einer zweiten Kanonenstartrunde, die sich über den Nachmittag erstreckte und die Spannung auf die Finalrunde am Sonntag weiter verstärkte. Zum Ausklang des ersten Spieltages gab es außerdem Livemusik und eine Gin-Verkostung.

Disc Golf Turnier auf der Hochrindl © kk/privat

Voller Motivation wurde am darauffolgenden Morgen in die finale Turnierrunde gestartet. Per Golfstart wurden mit aufsteigender Wertung zum dritten Mal an diesem Wochenende die 18 Bahnen bestritten und dabei versucht, noch Plätze gutzumachen. Selbst das wechselhafte Wetter stellte für eine tolle Abschlussrunde kein Hindernis dar.

Knapper Sieg für Leon Sonnleitner



Die Leadcard (Führungsgruppe) der MPO-Wertung machte als letzte Startergruppe den Abschluss des Turniers. Begleitet wurden sie dabei von einem Kamerateam. Besonders bejubeln konnte man das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Führenden Lucian Dutzi und Leon Sonnleitner, wobei Leon seine Nerven behielt und seinen Ein-Wurf-Vorsprung am letzten Korb erfolgreich in den Zielkorb bringen konnte.

Die Sieger des Turniers © kk/privat

Letzter Höhepunkt des Turniers war die große Siegerehrung, bei der die ersten zehn der MPO-Wertung sowie die besten vier der FPO und MP40+ Wertung mit tollen Sach- und Gutscheinpreisen im Wert von über 2500 € ausgestattet wurden. Freuen durften sich die jeweiligen ersten drei der Wertungen außerdem über die charakteristischen Pokale des Hochrindl Opens aus Zirbenholz, die von den Bürgermeistern der Gemeinden Albeck und Deutsch-Griffen überreicht wurden.