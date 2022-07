Selten gespielte Werke in kleiner Besetzung, aber in hochprofessioneller Qualität: Das ist der Anspruch der "Sommeroper im Amthof". Schon zum elften Mal wird auch in diesem Sommer wieder für Unterhaltung gesorgt. Mit dem Stück "Der Eifersüchtige und seine Witwe" (Originaltitel: "Un geloso e la sua vedova") wird ab 4. August eine Oper aus dem 19. Jahrhundert österreichweite Premiere feiern.