Wer von Glanegg aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Klagenfurt pendelte, der fuhr bis jetzt mit der Kirche ums Kreuz. Zuerst ging es mit dem Bus von Glanegg nach St.Veit, umsteigen in den Zug nach Klagenfurt. Dort wieder vom Bahnhof per Bus in die Stadt - zur Schule oder zum Arbeitsplatz. Wollte man zur HBLA Pitzelstätten, dann bedeutete das mit Bus und Zug eineinhalb Stunden Fahrt - für satte elf Straßenkilometer, gerechnet vom Gemeindeamt Glanegg weg. Die schafft man laut Google Maps in elf Minuten mit dem Auto.