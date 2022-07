Start der Segelflugmeisterschaften – Jungpilotinnen und -piloten heben ab

Am Sonntag fand der erste Wertungstag der Österreichischen Junioren Segelflugmeisterschaften in Feldkirchen statt. Bis 23. Juli messen sich am Flugplatz Feldkirchen/Ossiacher See die besten Nachwuchspilotinnen und -piloten.