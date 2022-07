Zu wenig Niederschläge und dazu ein Rohrbruch im Leitungssystem hatten die Wasserversorgung in der Gemeinde St. Urban in den vergangenen Tagen massiv gefährdet. Die Lage gestaltete sich so schwierig, dass man im Sportplatzgebäude Duschmöglichkeiten für Bürger zur Verfügung stellte, und die WC-Benützung in der Aufbahrungshalle und im Kultursaal. Auch Trinkwasser wurde seitens der Gemeinde zur Verfügung stellen. Das geschah mit Mineralwasser, das man sich beim örtlichen Sparmarkt holen konnte. "Drei Tage lang sind wir Tag und Nacht gelaufen", sagt Bürgermeister Dietmar Rauter über die angespannte Wasser-Situation, die ab Freitag, den 15. Juli, ihren Lauf nahm. Aus einem Hochbehälter kam kein Wasser mehr, erzählt Rauter, der aufgrund der Situation auch alle öffentlichen Anlagen für den normalen Betrieb sperren ließ. Rauter: "Damit nicht auch noch durch Feiern oder Treffen zusätzlich Wasser weggeht."