Auf Hoffen und Bangen erfolgte in den vergangenen beiden Jahren immer die Absage. Denn das Stadtfest Feldkirchen durchzuführen, war aufgrund der Covid-Pandemie immer ein zu hohes Risiko. Heuer sieht es anders aus, das Fest beginnt am Freitag, dem 22. Juli. Jährlich mit dabei war bis jetzt immer die originale Hauskapelle Avsenik, die Original Oberkrainer. Auch heuer ist sie wieder zu Gast. Eigentlich ist der Auftritt der Musiker ein Jubiläum. "Sie spielen jetzt das 25. Mal schon bei uns in Feldkirchen", sagt Bürgermeister Martin Treffner.