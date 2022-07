Falkensteiner investiert Millionen in Premium Campingplatz am Hafnersee

Die Entscheidung ist gefallen: Die landeseigene Liegenschaft am Hafnersee wird für 30 Jahre an die Falkensteiner Gruppe verpachtet. Der Vertrag tritt mit 1. November 2022 in Kraft. Falkensteiner will über 20 Millionen Euro investieren.