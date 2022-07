Wie viele Jahre genießen Sie Ihr Domizil hier in Alt-Ossiach schon?

Andreas Khol: Seit 2003, es ist meistenteils vermietet. Meine Frau Heidi als Feldkirchnerin war immer am See, früher am Grundstück ihres Vaters. Der frühere Wiener ÖVP-Chef Bernhard Görg hat 1993 diesen Grund gekauft und uns zehn Jahre später die Hälfte verkauft. Ich habe meine Frau 1963 kennengelernt, seit damals, seit fast 60 Jahren, waren meine Sommer immer in Kärnten. Wir haben sechs Kinder, davon sind drei in Kärnten geboren. Eine Tochter heißt Hemma, nach Hemma von Gurk. Den Stil in einer Familie bestimmt die Frau. So bin ich eher der zugeheiratete Kärntner als sie die angeheiratete Tirolerin.