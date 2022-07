Der erste Hinti-Cup sorgte im Vorfeld für viel Aufruhr, doch die Resonanz der teilnehmenden Teams bestärkte die Veranstalter in der Fortführung des Hinti-Cups. Wie bereits berichtet, planten Daniel Kauss und Franz Hinteregger die zweite Auflage des Turniers, und geben nun auch das Datum bekannt: Von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni 2023 verwandelt sich Sirnitz wieder in eine Hinteregger-Mekka und wird Austragungsort des 2. Hinit-Cups.

Das Männer- und Mixed Turnier soll diesmal in zwei Gruppen geteilt werden: Ein Elite-Gruppe, in der ehemalige Fußballerinnen und Fußballer spielen, und eine "Spaß-Gruppe" für Hobbyspielerinnen und Spieler. "Es gab Aufregung über die Teilnahme von ehemaligen Profispielern, deswegen wollen wir das jetzt trennen, damit es gerechter ist", erklärt Franz Hinteregger. Außerdem wird auch das reine Frauenturnier, organisiert Christine Gaggl und dem SV Oberglan, wachsen. "Wir werden das Frauenturnier verstärkt bewerben und hoffen, dass uns der Kärntner Fußballverband diesmal freispielt indem sie den Termin in ihrem Kalender aufnehmen", sagt Hinteregger. So könnten mehr Mannschaften mitmachen, weil sie dadurch an diesem Wochenende keine anderen Spiele hätten. Man überlegt auch, den Sportplatz in Moosburg einzubinden.

Gasthof Scheiber bereits ausgebucht

Nur wenige Tage nach der Fixierung des Datums ist der Gasthof Scheiber in Sirnitz bereits ausverkauft, obwohl Anmeldungen zum Cup eigentlich erst im Herbst entgegengenommen werden. "Es gab viel Zuspruch der teilnehmenden Mannschaften, sie wollen alle wiederkommen", freut sich der Veranstalter. Natürlich wird sein Sohn, Ex-Eintracht-Frankfurt-Spieler Martin Hinteregger, dabei sein. Er lebt seit Bekanntgabe seines Karriereendes wieder in Sirnitz und kickt beim lokalen Fußballverein mit.

Musikfestival wird es auch im nächsten Jahr keines geben, dafür aber wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Zeltfest, Fußballgolf und Wanderungen. In einem Monat soll die neue Homepage stehen. Woran es noch zu arbeiten gilt, ist die Organisation der Shuttlebusse, da die Unterkünfte und Sportplätze weit voneinander entfernt liegen.

Überraschung für Hinti-Fans im Winter

Eine Neuauflage des Hinti-Cups soll auch im Winter stattfinden, nämlich in Form eines Eisstocktuniers. Von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Jänner, möchte man die Werbefigur Martin Hinteregger auch für den Winter nutzen. So soll ein winterliches Rahmenprogramm mit Langlaufen, Skifahren, Bobrennen zahlreiche Deutsche in das Tourismusgebiet führen. Natürlich dürfen aber auch Einheimische mitmachen.