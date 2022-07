Zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen und der Freiwilligen Feuerwehr Ochsendorf in Niedersachsen – Deutschland – besteht bereits eine langjährige Freundschaft. Genauer gesagt, ist man seit 45 Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. Um diese Zusammenarbeit zu würdigen, gab es für die Kameraden aus der Tiebelstadt jetzt eine spezielle Überraschung in Form einer Auszeichnung. Diese ging an den Feldkirchner Feuerwehrkommandanten Fritz Nusser.