Am Mittwoch zur Mittagszeit wollte ein 49-jähriger Landwirt gemeinsam mit seiner Schwester und dem Angestellten einer Fleischerei auf seinem Anwesen in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See einen Stier auf einen Lkw verladen. Dabei riss sich der Stier beim Austreiben aus dem Stall los.

Beim Einfangen wurde der Landwirt schließlich vom Stier mit einem Horn am linken Oberschenkel erwischt und dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.