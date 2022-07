In Zeiten von Supermaschinen wie Tragschlepper oder Harvester ist das Holzrücken in der Landwirtschaft etwas in den Hintergrund gerückt. Es bezeichnet die traditionelle Art gefällte Bäume mit Pferden aus dem Wald zu transportieren. Das Holzrücken erfordert Einfühlungsvermögen für das Tier und auch viel Geschick. Der Beruf des Holzrückers mit dem Pferd hat einst stark an Bedeutung verloren, ist aber heutzutage gefragt. "Die Nachfrage ist derzeit größer als das Angebot. Forstbetriebe schätzen die umweltschonende Arbeit mit den Pferden. Persönlich finde ich, diese Arbeit ist das Nachhaltigste, was man derzeit in der Forstwirtschaft betreiben kann", sagt Organisator Johannes Stippich. Der Hintergrund: