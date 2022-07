Am vergangenen Freitag verstarb der Feldkirchner Gastronom und Nachwuchs-Fußballtrainer Tarik Bousbia plötzlich und unerwartet.

Das Ableben des 30-Jährigen wirkt sich auch auf die Gastro-Szene in Feldkirchen aus. In den sozialen Medien wurde am Mittwochnachmittag bekannt gegeben, dass das "Classic Café-Pub" und auch die "Piano Bar" geschlossen werden. "Durch die plötzlichen Umstände müssen wir euch leider mitteilen, dass sowohl das Classic Café-Pub als auch die Piano Bar ihre Türen nie mehr öffnen werden", heißt es auf Facebook. "Eine unvergessliche Ära nach knapp neun Jahren Piano Bar sowie neun Monaten Classic Pub fand leider ein trauriges Ende."

Auf Facebook wurde die Schließung verkündet © Screenshot