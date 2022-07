Nach jahrelangen Forderungen wurden bisher zwei Straßen in der Tiebelstadt nach einer Frau benannt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde eine weitere "Frauen-Straße" beschlossen. Und zwar wird eine Straße im Norden der Stadt den Namen der Apothekerin Josefine Gaskin tragen. Die Gemeinderätin Brigitte Bock (ÖVP) begrüßte den Beschluss, fand aber trotzdem kritische Worte – weil Gaskins akademischer Titel nicht mit in den Straßennamen aufgenommen wird. Bock: "Sie war damals eine der wenigen Frauen, die eine Hochschule besucht haben." Unterstützung bekam Bock von Gemeinderätin Kornelia Blasge (SPÖ): "Brigitte Bock hat völlig recht. Ich bin dafür, dass der Tagesordnungspunkt heute zurückgestellt und die Straßenbezeichnung dann mit dem akademischen Titel neu beschlossen wird."