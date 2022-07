Ein heißer Badetag am See kann in eine schlaflose Nacht mit quälendem Juckreiz münden. Und zwar dann, wenn sich im See Zerkarien tummeln. Und das machen sie vermehrt bei Wassertemperaturen über 23 Grad, die aktuell in allen Kärntner Badeseen herrschen und in den nächsten Tagen weiter steigen werden.