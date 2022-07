Die Eröffnung einer McDonald's Filiale in Feldkirchen sorgte im Vorfeld für Spannung. "Wir freuen uns, aber es war ein breiter Weg", sagt Bürgermeister Treffner. Vier Jahre lang bemühte man sich bezüglich einer Umwidmung der Fläche am Kreisverkehr bei Feldkirchen Nord. Jetzt hat die Fast-Food-Kette nach viermonatiger Bauzeit ihre Türen geöffnet. Gleich am ersten Tag stürmten zahlreiche Gäste das Restaurant, am Nachmittag gab es keinen Platz mehr zum Parken.