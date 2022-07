Sie sind Fels in der Brandung, Schulter zum Anlehnen, Koordinatoren, Krisenmanager. Die Bürgermeister von Treffen, Klaus Glanznig (62/SPÖ) und Arriach, Gerald Ebner (42/FPÖ), kannte man bisher nur in der Region. Jetzt führen sie ihre Bürger ruhig, unaufgeregt und ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen durch die Unwetterkatastrophe. Und auch wenn die Parteien, denen sie angehören, unterschiedlicher nicht sein könnten, sagt Glanznig über Ebner: "Wir pflegen ein freundschaftliches Miteinander, haben uns immer regelmäßig getroffen und ausgetauscht." Und Ebner über Glanznig: "Wir sind befreundet, haben stets ein gutes Einvernehmen."