"Du bist da Anzige in da gonzn Einöde, der nit dreckig ist. Desholb reib i di jetz mit Dreck ein, damit du mit dein schenstn Gwond a dreckig bist", sagt ein Mann mit einem Kübel voller Schlamm in der Hand. Die Worte sind an Josef Pfeifhofer aus Einöde im Gegendtal gerichtet. Der verdutzte SPÖ-Ersatzgemeinderat von Treffen steht mit einer Bierdose in der Hand auf seinem Grundstück und lässt sich von jemandem mit Dreck bewerfen und einreiben. Ein Video von dieser skurrilen Szene, aufgenommen am 4. Juli, kursiert derzeit in den sozialen Medien.