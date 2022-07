Das unbeständige Wetter der vergangenen Tage ließ nach der Hitze von Ende Juni wohl so manchen Kärntner und Osttiroler durchschnaufen. In der kommenden Woche geht es mit den Temperaturen wieder nach oben. "Ab Mittwoch kehrt der Hochsommer fix zurück", sagt Martin Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in Klagenfurt. Am Mittwoch soll das Thermometer auf bis zu 30 Grad klettern, am Donnerstag knapp über 30 Grad. Ein Hoch arbeitet sich von Südwesteuropa in Richtung Österreich vor.