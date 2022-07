Paradiesisch ist es hier im Stift Ossiach, der See ist vor der Tür. Wie oft springen Sie hinein?

Marion Rothschopf-Herzog: Im Ossiacher See war ich schon drei Jahre nicht mehr, das ist sich nicht ausgegangen. Was ich mache, wenn ich meine Gedanke nicht mehr fassen kann – mich in einen der Übungsräume setzen und musizieren. Das macht den Kopf frei.