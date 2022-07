Ende Mai legte ein Hackangriff die Kärntner Landesverwaltung lahm. Nun liegt ein vom Land beauftragter Forensikbericht vor. In diesem wurde bestätigt, dass die Hacker über ein Phishingmail von April in das System gelangten, erklärte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Freitag. Unklar bleibt weiter, ob und welche Daten von den Hackern verkauft wurden.