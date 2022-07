Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte Donnerstagmorgen, um 8.15 Uhr, ihren Pkw auf einer Gemeindestraße in Hofern, Bezirk Feldkirchen, kam vermutlich wegen Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.