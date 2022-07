Es war schon in der Landjugend eine Blödelei, dass ich in den Jungbauernkalender soll. Jetzt hab ich mich mal beworben und wurde wirklich genommen", freut sich Johannes Warmuth. Der preisgekrönte Konditor kommt aus Himmelberg und hilft gerne am elterlichen Hof in Außerteuchen, den seit wenigen Monaten sein jüngerer Bruder führt, mit. Kamerascheu ist der trainierte Kärntner nicht: Er hat schon beim TV-Wettbewerb "Das große Backen" mitgemacht. Seit 2022 gehört er zu den besten Chocolatiers Europas. Der 35-Jährige hat vor Kurzem den zweiten Platz beim renommierten "Central European Chocolate Master Wettbewerb" in Köln erreicht. Von 300 Bewerberinnen und Bewerbern ist Warmuth nun für den Jungbauernkalender ausgewählt worden. "Für den Jungbauern Kalender hab ich mir schon im letzten Jahr Tipps und Tricks bezüglich richtigem Training bei einem Personal Trainer, dem aktuellen Mister Austria, Roman Schindler geholt", erzählt der Konditor.