Der Slow Trail rund um den Maltschacher See wäre der 18. Trail Kärntens. Insgesamt 20 sind angedacht, aber nicht mehr. Somit haben die Feldkirchner Glück gehabt, noch in die Projektreihe hineingerutscht zu sein. "Es war nur möglich, weil wir Mitglied der Region Nockberge sind", sagt Stadtrat Christoph Gräfling (Grüne). Der Weg um den See ist sieben Kilometer lang und umfasst diverse Rastplätze mit besonderem Mobiliar an besonderen Aussichtspunkten. Für das Projekt wurde beim Land bereits auch um eine Förderung angesucht. "Das wäre dann eine 50-prozentige Förderung, die wir da bekommen könnten", erklärt Christoph Gräfling, der auch Tourismusreferent der Stadt ist. Seitens der Stadt Feldkirchen gibt es bereits einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines Slow Trails. Die finanzielle Unterstützung der Region Nockberge ist bereits zugesichert, sie beträgt 15.000 Euro. Die Investitionssumme für den Weg liegt bei 250.000 Euro.