Im Unwettergebiet im Bezirk Villach-Land sind die Schadstellen an Gebäuden mittlerweile weitgehend abgearbeitet worden. In Treffen waren es 170 Häuser, in Arriach 20, so die Austria Presse Agentur (APA). Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bundesheer werden entsprechend langsam reduziert. Der Einsatzstab wird voraussichtlich bis 15. Juli arbeiten, solange läuft auch der Bundesheer-Assistenzeinsatz, sagte Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Mittwoch zur APA.