Am Freitag, 8. Juli, und am Samstag, 9. Juli, findet in Feldkirchen – nach coronabedingenten Absagen – wieder das Altstadtfest statt. Um 19 Uhr gibt es die offizielle Eröffnung. Beim Bieranstich, der von Bürgermeister Martin Treffner durchgeführt wird, sind auch Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates dabei. Die Musik kommt von Bert Stubinger am Saxofon.