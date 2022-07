Ohne funktionierende Wege keinen Bergtourismus. Das ist die simple Formel, auf die es Georg Unterberger vom österreichischen Alpenverein bringt. In den letzten Jahren hat die Klimakrise auch dazu geführt, dass Extremwetterereignisse auch der alpinen Infrastruktur stärker zusetzten: Ungefähr 60.000 Kilometer Bergwege gibt es in Österreich, 4000 Kilometer davon in Kärnten.