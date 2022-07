Obwohl der Punkt bereits zu Beginn der Sitzung des Feldkirchner Gemeinderates am Dienstagabend von der Tagesordnung genommen wurde, war er trotzdem einer der zentralen und meistdiskutierten Themen: und zwar die Zukunft des Mehrzweckgebäudes in der Bahnhofstraße 40. Es handelt sich dabei um das ehemalige Rot-Kreuz-Gebäude, in dem jetzt unterschiedliche Institutionen untergebracht sind.