Das Wichtigste zuallererst: "Felix und ich sind Freunde", sagt Gregor Wurzer (13). Felix Roth (14) bestätigt das mit einem Nicken. Gregor ist der Kommunikative, Felix eher der Ruhige. Gregor geht in die 3c, Felix in die 2d in der Reformpädagogischen Mittelschule Feldkirchen, aber sie haben aufgrund ihrer Besonderheiten – einer mentalen Beeinträchtigung – einen anderen Stundenplan als ihre Klassenkameraden. Mit Christina Pobeheim und Irmtraud Janesch, ihrer Schulassistenz, lernen die beiden dann gesondert, oder setzen Projekte um.