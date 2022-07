Wer erinnert sich nicht an das legendäre Zitat "Ich habe eine Wassermelone getragen" von Jennifer Grey als "Frances" in "Dirty Dancing", dem Kinohit der 1980er Jahre "Dirty Dancing"? Wer seine Erinnerungen auffrischen will - es könnte mit Open Air-Kino funktionieren, das es heuer in Feldkirchen im Sommer geben wird. Am Donnerstag, dem 7.Juli finden Herzschmerz, Hüft-Moves und Happy-End" beim ersten Open Air-Kino statt. Am Freigelände des Amthofes treffen sich "Baby" Francis und Tanzlehrer Johnny auf der Leinwand wieder. Beginn ist um 18 Uhr.