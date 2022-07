Der wohl größte Dämmerschoppen überhaupt steht am Donnerstag, dem 7. Juli, bei "Buggl Volte" in der Jausenstation Stubinger an. Dort feiert der bekannte Familienbetrieb nämlich Jubiläum - seit 40 Jahren wird in Buggl am Bach jeden Sommer Spaß, Musik und gute Laune verbreitet. Das wird natürlich ausgiebig gefeiert: In einem großen Festzelt startet am Donnerstag um 18 Uhr das Jubiläumsprogramm mit einem großen Aufgebot. "Die Karawanken", die "Partybuam mit Madl", die "Malzbratla", Werner Otti, "Die Tiger", "Quetsch ma live", "Die Kaiser" sowie das "Schilehrertrio mit Volte" sorgen für Stimmung. Moderiert wird der Abend von Marco Ventre.

Die Familie Volte Stubinger sorgt für die kulinarische Versorgung unter anderem mit Schweinsbraten aus dem Holzofen. Auch Shuttlebusse mit Abfahrt in Straßburg und St. Veit wurden organisiert. Der Eintritt ist frei.