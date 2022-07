Das Ordinationsteam bleibt das selbe, auch die gewohnten Ordinationsräumlichkeiten sind den Patientinnen und Patienten der Praxis für Allgemeinmedizin erhalten geblieben: Christian Leschanz führt die Praxis von Barbara Prochazka in St. Urban nahtlos weiter. Der 46-Jährige, der mit dem Start seiner Tätigkeit als Hausarzt in St. Urban auch gleich seinen Geburtstag mitfeiern konnte, war zuletzt bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) beschäftigt. Leschanz: "Ich war dort im kontrollärztlichen Bereich tätig." Eine eigene Ordination war immer das Ziel des Arztes, der in Moosburg daheim ist. "Aber es muss auch passen." In St. Urban passte es jetzt.