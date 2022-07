Am Dach ausgeharrt

Ehepaar wurde mit Stand-up-Board aus Schlammlawine gerettet

Die braune Flut drang in der Unwetternacht bis in den ersten Stock des Wohnhauses von Familie Burger in Einöde ein. Daher flüchtete das Paar aufs Dach. Günter Burger betreibt eine Versicherungsagentur und weiß, dass nur ein Bruchteil des Schadens übernommen wird.