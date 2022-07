Ein Deutscher (57) fuhr am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Motorrad auf der Nockalmstraße in Winkl, Gemeinde Reichenau, von der Schiestelscharte kommend talwärts in Richtung Mautstelle Ebene Reichenau. Zeitgleich lenkte ein Grazer (56) mit seinem Motorrad von der Mautstelle bergwärts. Aus bislang unbekannter Ursache stießen die Männer in einem Kurvenausgang zusammen. Beide kamen zu Sturz und wurden dabei schwer verletzt.

Nach Erstversorgung durch nachkommende Verkehrsteilnehmer und einem zufällig vorbeikommenden Arzt wurden die Verletzten nach notärztlicher Versorgung von den Rettungshubschraubern C11 und RK1 ins LKH Villach bzw. ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Die Fahrbahnreinigung wurde von der FF Ebene Reichenau durchgeführt. Die Nockalmstraße war für die Dauer der Verletztenversorgung und Unfallerhebung für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

