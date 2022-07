Die Welle der Hilfsbereitschaft nach der Unwetterkatastrophe im Gegendtal im Bezirk Villach-Land ist riesig. Samstagfrüh ist es zu einem Ansturm an freiwilligen Helfern in der Koordinationsstelle in Treffen gekommen. Es kamen Menschen aus ganz Kärnten und sogar aus der Steiermark. Viele Private wollen sich dort registrieren, um den Betroffenen helfen zu können. Seit Freitag darf niemand mehr privat ins Krisengebiet fahren. "Wir sind sehr dankbar über jede Hilfe, über jeden, der sich an den Aufräumarbeiten beteiligen möchte. Aber es sind bereits so viele Leute im Gebiet, wir können das nicht mehr koordinieren. Der Einsatzraum ist gesättigt", sagt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. Derzeit sind bereits rund 200 registrierte Helfer im Einsatz, mehrere Freiwillige mussten bereits von der Feuerwehr weggeschickt werden.

Daher ergeht an alle privaten Helfer der Appell, am Wochenende nicht mehr nach Treffen zu kommen. "Wir bedanken uns wirklich herzlich und sind beeindruckt von der außerordentlich großen Motivation der Helfer. Aber die Aufräumarbeiten werden wohl noch mehrere Wochen dauern", sagt Dullnigg. Hilfe werde auch dann noch benötigt. Sie verweist etwa auf das Spendenkonto der Gemeinde verwies, Informationen dazu gibt es auf www.treffen.at.

Im Rüsthaus treffen Getränke- und Essensspenden von Firmen für die Einsatzkräfte ein. Zusätzlich haben private Helfer unzählige Reindlinge und Kuchen vorbeigebracht. Das Rote Kreuz kocht für die Helfer.

Schaulustige blockieren Aufräumarbeiten

Erneut wurde am Samstag auch dazu aufgerufen, dass Firmen nur auf ausdrückliche Anforderung durch den Einsatzstab ins Unwettergebiet kommen dürfen. Anmelden könne man sich dafür per E-Mail an treffen@ktn.gde.at.

Nicht nur im Einsatzgebiet, sondern auch an seinem Rand herrschte am Samstag Andrang: Wie die Polizei mitteilte, wurde die Töbringer Straße, die nach Treffen führt, zwischen der B94 und der B98 gesperrt – der Bereich wird immer wieder von Schaulustigen blockiert und damit würden die Aufräumarbeiten behindert.

Der Zivilschutzalarm in Treffen und Arriach ist weiterhin aufrecht. Eine Behelfsstraße für Einsatzkräfte nach Arriach wurde eingerichtet.