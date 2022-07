Ingeborg und ihr Mann Ottokar, ein etwas zerstreut und linkisch wirkender, freundlicher Zeitgenosse, der durch eine Erfindung zu großem Wohlstand gekommen ist, führen eine glückliche Ehe. Eigentlich. Denn eines Tages erhält Ingeborg Besuch von ihrem alten Schulfreund Peter. Bald hat sich Ingeborg in den weltoffenen und smarten Peter verliebt. Beide Männer lieben Ingeborg und sind sich ärgerlicherweise auch noch gegenseitig sympatisch, was sich bei so manchem gemeinsamen Trinkgelage zeigt.