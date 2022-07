Gute Nachrichten gibt es von der Gerlitzen. In der Erlebnisarena bei der Bergstation der Kanzelbahn sind Bungee-Trampolin, Holzkugelbahn und Mini-Pistenflitzer wieder in Betrieb. Am Samstag (2. Juli) folgen Waldhochseilgarten und Sommer-Tubing, der Kids-Bike-Park hat dann mit Teilbetrieb geöffnet.