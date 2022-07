Drei Spieltermine bekommt der Nockalmkrimi zum Auftakt in seiner Heimat. Das Millstätter Traditionskino Millino startet am Sonntag, 3. Juli, mit der Oberkärnten-Premiere des Krimistreifens mit dem Untertitel "Lei noch a Mord" in den Kinosommer. Für den neuen Kinobetreiber Max Wohlkönig, der erst im Juni übernahm, ein ganz besonderer Film auf dem Spielplan: "Nachdem der Krimi in der Nockregion gedreht wurde, schaffte es der Laienfilm in die großen Kinosäle in Klagenfurt, Graz und Wien. Jetzt wird er erstmals bei uns präsentiert."