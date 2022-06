"Die schweren Unwetter-Schäden der vergangenen Tage und die damit verbundenen Schicksalsschläge der Bewohner in den Gemeinden des Gegendtales haben uns sehr betroffen gemacht. Musik verbindet, versteht und heilt - und mit diesen Gedanken im Herzen veranstalten wir am 13. August 2022 zusammen mit der Gemeinde Ossiach und dem Sinfonieorchester Lienz ein Benefiz-Sommernachtskonzert im Alban Berg Konzertsaalo", teilt die Carinthische Musikakademie Ossiach am Donnerstag mit. Die Einnahmen gehen zur Gänze an die Unwetteropfer.

Musik als Hilfe

Das Sinfonieorchester Lienz ist heuer zum ersten Mal in seiner 75-jährigen Geschichte zu Gast in Ossiach. Mit einem "stimmungsvollen und abwechslungsreichen" Programm mit Werken von Wagner, Dvorak, Offenbach, Ziehrer und vielen mehr "verzaubert" der Osttiroler Klangkörper das Publikum. "Es wird musikalisch getanzt, geliebt und geschwärmt - im wunderbaren Ambiente des Alban Berg Konzertsaals."