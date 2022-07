Seit den Unwettern am Dienstag ist die Ortschaft Einöde in der Gemeinde Treffen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Zivilschutzalarm wurde ausgerufen. Massive Schäden dürften beim Standort der Firma Strussnig entstanden sein, an dem normalerweise rund 200 Mitarbeiter tätig sind. "Bei uns steht alles still. Bisher konnte ich mir noch nicht selbst ein Bild davon machen. Aber mir wurden von Mitarbeitern, die in der Einöde leben, Fotos und Videos zugeschickt", berichtet Strussnig-Geschäftsführer Christof Unterguggenberger.