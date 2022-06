Die schweren Unwetter, die am Dienstag über Kärnten niedergegangen sind, haben in der Nacht auf Mittwoch noch einmal an Heftigkeit gewonnen. Nach mehreren Murenabgängen ist in Treffen am Ossiacher See und in Arriach Zivilschutzalarm worden.

Dramatisch präsentiert sich die Lage am Mittwochvormittag auch im Oberen Gurktal, die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Aufgrund der schweren Unwetter in der Nacht drohen Überschwemmungen.

9.20 Uhr: Krisenstab vor Ort

In Gurk macht sich ein Krisenstab vor Ort ein Bild der Lage. Mit dabei sind Horst Maier, Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft St. Veit, Gurks Bürgermeister Siegfried Wuzella, Marco Alber und Manuel Weißebacher vom Land Kärnten.

Wuzella, Alber, Maier, Weißenbacher (von links) beim Lokalaugenschein in Gurk © Gert Köstinger

9 Uhr: Hochwasserschutz aufgebaut

Aus Sorge für Überflutungen wurde in Gurk bei der Nepomuk-Brücke und in der Gemeinde Straßburg ein mobiler Hochwasserschutz aufgebaut. "Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, wir wissen nämlich nicht, welche Wassermengen das Wetter noch mit sich bringen wird", erklärt Horst Maier, Katastrophenschutzreferent der Bezirkshauptmannschaft St. Veit. Maier ist vor Ort, Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch koordiniert von der BH aus.