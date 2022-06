Toter geborgen

Nach ersten Informationen hat die Unwetterkatastrophe bereits ein Menschenleben gefordert. In Treffen wurde Mittwochmittag von Suchtrupps und Spürhunden ein Mann tot geborgen. Der 82-Jährige wurde von einer Schlamm- und Gerölllawine mitgerissen und getötet, bestätigt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land. Bei dem Toten handelt es sich um eine der beiden Personen, die seit der Nacht auf Mittwoch vermisst worden sind.

Vom zweiten Vermissten gibt es noch keine Spur, so Riepan. Der Mann hat gegen vier Uhr Früh noch selbst die Landesalarm- und Warnzentrale angerufen und mitgeteilt, dass er in der Klamm zwischen Einöde und Afritz zwischen Muren eingeklemmt ist.

100.000 Euro für Unwetteropfer

Aufgrund der massiven Unwetterereignisse in den Gemeinden Treffen und Arriach hat der Vorstand von "Kärntner in Not" beschlossen, 100.000 Euro aus dem Katastrophenfonds für die betroffenen Menschen bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt in Abstimmung mit anderen Hilfseinrichtungen und dem Land Kärnten direkt an die Betroffenen. Ein Koordinationstreffen mit Landesrat Daniel Fellner, Licht ins Dunkel und der Caritas ist für kommenden Freitag geplant.

Landeshauptmann zurück nach Kärnten

Landeshauptmann Peter Kaiser befindet sich aktuell in Brüssel beim Ausschuss der Regionen. Er wird noch heute zurück in Kärnten sein. "Die Menschen in den Unwetter-Gebieten Kärntens erleben Fürchterliches, das Krisenmanagement der betroffenen Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden läuft und auch im Land haben wir einen Expertenstab eingerichtet, womit die Koordination und der Informationsfluss gegeben sind", so Kaiser und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner. "Alle zur Verfügung stehenden Gerätschaften werden aus nicht betroffenen Straßenmeistereien sowie aus dem Agrarbauhof bzw. von laufenden Baustellen ins Krisengebiet geschickt, um die Einsatzkräfte und die Bevölkerung so gut wie möglich zu unterstützen", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber, der sich in Treffen auch ein Bild von den Schäden gemacht hat.

100 Soldaten im Einsatz

Das Bundesheer hat 100 Soldaten in das Katastrophengebiet geschickt. Die Pioniere aus Villach versuchen derzeit "Schritt für Schritt" die Straße ins Gegendtal freizubekommen, so Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten. Schweres Gerät ist im Einsatz, Schaufler und Soldaten mit Motorsägen, um die umgestürzten, ineinander verkeilten Bäume zu beseitigen. Wie lange es noch dauern wird, bis das Bundesheer nach Arriach vordringen kann, ist noch unklar. "Wir kämpfen uns durch", so Hofmeister.

Video-Reportage aus Treffen

Bürgermeister Klaus Glanznig und Feuerwehrkommandant Daniel Frank sprechen mit der Kleinen Zeitung über die Situation. Diese bleibt äußerst angespannt. Die Aufräumarbeiten laufen und es wird intensiv nach Vermissten gesucht.

Wasserrettung hat mehrere Menschen geborgen

Einöde und Annenheim betroffen

In der Ortschaft Einöde standen Schlamm und Wasser bis zu zwei Meter hoch. In Annenheim wurde der Campingplatz überflutet.

© Georg Lux

© Katharina Pollan

Pfarrkirche überflutet

Auch die Pfarrkirche in Treffen hat Schaden durch die Wasser- und Schlammmasse genommen.

E-Werk beschädigt

In der Klamm zwischen Einöde und Afritz wurde das Kraftwerk schwer beschädigt. "Aufgrund der hohen Wasser- und Sedimentfracht wurde das Kraftwerk Arriach am Dienstag gegen 21 Uhr vom Netz genommen und gesichert", sagt Christian Rupp, Bereichsleiter Erzeugung/Technische Services der Kelag. Eine neuerliche Alarmierung erfolgte am Mittowch gegen 3 Uhr, die Zufahrt zur Kraftwerksanlage war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr möglich. "Laut ersten Informationen liegt das Geröll im Bereich des Krafthauses rund vier Meter hoch, eine genaue Erkundung des Schadens am Kraftwerk erfolgt, sobald eine sichere Zufahrt möglich ist", so Rupp. Die Versorgungssicherheit ist durch den Ausfall des Kraftwerks nicht beeinträchtigt.

Stromlose Haushalte

7500 Haushalte rund um Villach und im Gegendtal waren Mittwochfrüh noch ohne Strom.

© APA

Zwei vermisste Personen in Treffen

Katastrophenschutz-Referent Daniel Fellner und Bürgermeister Karl Glanznig sprechen inzwischen von zwei vermissten Personen, "die in das Geschehen vermutlich involviert waren". Laut ORF wurden bereits neun Menschen von der Flugpolizei ausgeflogen.

© Helmuth Weichselbraun

Jahrhundertereignis

Zwei Kompanien des Bundesheers, Wasserrettung, Bergrettung sowie Rotes Kreuz und rund 30 Feuerwehren. Auch Drohnen und Suchhunde werden eingesetzt. Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig spricht von einem "Jahrhundertereignis". Der Pöllinger und Treffner Bach in Treffen traten über die Ufer, rissen tonnenschwere Steine, Geröll und sogar ein Auto mit. Eine meterhoher Wasser- und Schlammlawine zog ihre Spuren durch den Ort.

© Helmuth Weichselbraun

Zivilschutzalarm seit 3.35 Uhr

Starkregen von bis zu 118 Liter pro Quadratmeter, tennisballgroße Hagelkörner, Orkanböen bis zu 129 Kilometer pro Stunde: Vor allem am Ossiacher See und im Gegendtal herrscht seit der Nacht auf Mittwoch erneut Großalarm. In Treffen und Arriach wurde eine Zivilschutzwarnung ausgerufen. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen!

Ausnahmezustand auch in Arriach

In Arriach sind ebenfalls alle Bäche über die Ufer getreten und von der Umwelt abgeschnitten. Im Ortsteil Hundsdorf sind etwa 150 Menschen ohne Trinkwasserversorgung, denn das Leitungsnetz wurde schwer beschädigt.

Video: Lagebild mit dem Polizeihubschrauber

"Wie ein Erdbeben"

Innerhalb von Sekunden sind gegen 2 Uhr Früh der Pöllinger und der Treffner Bach zu reißenden Flüssen angestiegen und brachten eine Schlammlawine mit sich, die alles mitgerissen hat, was sich ihr in den Weg gestellt hat. "Es war wie ein Erdbeben", schildert ein geschockter Anrainer. "Wir sind ins Freie gelaufen, um zu sehen, was los ist."

Was die Menschen in Treffen gesehen haben und noch immer sehen, sind Verwüstung, Zerstörung und enorme Schäden. Viele Häuser stehen mehr als einen Meter unter Wasser, der Schlamm reicht bis unter Decke der Räume im Erdgeschoss. Zum Teil tonnenschwere Steine wurde mitgerissen, schlugen wie Geschosse in die Häuser ein und beschädigten diese schwer. Darunter Jahrhunderte alte Bauwerke. Nach ersten Informationen sind mehrere Gebäude einsturzgefährdet.

"Jahrhundertereignis"

Bürgermeister Klaus Glanznig sagt beim Lokalaugenschein: "Wir erleben hier ein Jahrhundertereignis. Kindergarten und Schule in Treffen bleiben heute geschlossen." Erst vor wenigen Wochen, erzählt er weiter, wurde ein Rückhaltebecken entlang des Pöllinger Bachs gebaut: "Das hat viel Schlamm und viele Steine aufgehalten. Ohne das Becken wäre es wohl noch viel schlimmer als es jetzt schon ist. Es fasst 35.000 Kubikmeter Material und ist nun randvoll."

Video: Anrainer filmte die Wassermassen

Die Bundesstraße hat sich auf einer Fahrspur in einen Bach verwandelt und die Felder zwischen dem Glock Performance Horse Center und der Autobahnauffahrt Treffen sind komplett überschwemmt. Hier wurden auch zahlreiche Häuser überschwemmt. Das Zentrum von Treffen ist komplett unpassierbar. Die Wasser- und Schlammfluten haben den Asphalt auf den Straßen aufgebrochen und mitgerissen. "Es sieht bei uns aus, wie im Krieg", sagt ein Treffener.

Vermisst

Mindestens ein Mensch, ein 82-jähriger Pensionist, wird vermisst. Er soll vor sein Haus in der Pöllinger Straße gegangen sein, um nachzusehen, was los sei. Danach wurde er nicht mehr gesehen. Eine in einem Gebäude eingeschlossene Person konnte in der Nacht noch von der Feuerwehr gerettet werden. Nach Auskünften von Einsatzkräften wurde auch ein Auto von den Fluten mitgerissen. Glücklicherweise soll es leer gewesen sein.

Weinende Menschen

Vor Kurzem war entlang des Pöllinger Bachs Baubeginn für die weitere Wildbachverbauung. Zu spät für viele Betroffene. Anrainer liegen sich weinend in den Armen. Katharina Zlattinger, eine der Betroffenen, erzählt: "Unsere Oma meint, 1946 hat es so schlimme Überschwemmungen das letzte Mal gegeben."

Der Spar-Parkplatz wurde zum Stützpunkt der Rettungskräfte umfunktioniert. Bundesheer, Wasserrettung, Bergrettung sowie mehr als 30 Feuerwehren - darunter die Freiwillige Feuerwehr Tiffen - stehen im Dauereinsatz. Mithilfe von Seilen versuchen sich die Helfer über die überschwemmten Straßen weiterzubewegen. Immer wieder müssen sie ihre Aktionen allerdings abbrechen - es ist einfach zu gefährlich.

Video: Gegendtal nach Unwetter überschwemmt

Zahlreiche Straßensperren und ÖBB-Sperre

Folgende Straßen sind laut Antenne Kärnten derzeit gesperrt:

Auf der Teuchen Landesstraße zwischen Klösterle und Millstätter Straße (B 98) in der Gemeinde Arriach kommt ihr momentan noch immer nicht durch. Auf Millstätter Straße zwischen Radenthein und Treffen gibt es eine Sperre in beiden Richtungen aufgrund von Vermurungen. Von der Kreuzung Treffen bis zur Kreuzung Klamm. Und auch der Moosweg oder die St. Andräer Straße in Treffen sind nach wie vor gesperrt. Umfahrungsmöglichkeiten gibt es momentan nur übers Drautal und Feldkirchen. Allerdings ist die Turracher Straße (B 95) zwischen Himmelberg und Winklern momentan auch nur schwer befahrbar. Am besten vermeidet ihr diesen Bereich.

Ossiacher Tauern Straße (L 47): Sperre zwischen Wurzen und der Waldstrecke bei Unterwurzen wegen Sanierungsarbeiten. Ihr werdet großräumig über Villach bzw. Moosburg umgeleitet.

Die Hochrindl Straße (L 65) ist zwischen St. Lorenzen und Reichenau komplett gesperrt. Die Fahrbahn ist teilweise weggerissen und teilweise vermurt.

Wegen Unwetterschäden sind zwischen Villach St. Ruprecht Bahnhof und Sattendorf Bahnhof derzeit keine Fahrten möglich. Es ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Feldkirchen und Villach Hbf eingerichtet.

Gewitter dehnt sich aus

Die Gewitterfront, die seit Stunden über Teilen Kärntens wütet, hat sich am Mittwochmorgen ausgedehnt und in Richtung Osten bewegt. Über den Bezirken Feldkirchen und St. Veit geht ein heftiges Unwetter nieder. Mittlerweile gilt laut Unwetterzentrale (www.uwz.at) für fast das gesamte Bundesland die vierthöchste Unwetterwarnstufe.