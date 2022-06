Diesen Spaziergang wird eine Kärntnerin (19) so schnell nicht vergessen: Am Sonntag gegen 19.15 Uhr ging sie von ihrer Wohnung auf den Lorenziberg. Nachdem sie etwa die Hälfte des Weges auf den St. Veiter Hausberg zurückgelegt hatte, blieb sie erschrocken stehen. 10, 15 Meter vor ihr, lief ein graues Tier über den beliebten und meistens stark frequentierten Wanderweg in Richtung Tal. Die 19-Jährige war sich sofort sicher: Das war ein Wolf.