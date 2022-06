Mit dem erstmalig ausgetragenen "Virtuellen Social Run & Walk" gelang es Mitte Mai, an vier Tagen die Region Feldkirchen buchstäblich zu bewegen. Rund 220 Teilnehmer gingen bei diesem Event für den guten Zweck an den Start. Das Ergebnis ist beachtlich: Pro zurückgelegtem Kilometer aller Teilnehmer (rund 2000 Kilometer) spendet die Sparkasse Feldkirchen, die den Lauf ins Leben rief, einen Euro. Mit dem Erlös aus dem Nenngeld und Spenden ergab sich eine Summe von genau 4.752,12 Euro. "Wir haben uns entschlossen, diesen Betrag auf 7.500 Euro aufzustocken", betonen die Vorstandsdirektoren Gerhard Greimer und Udo Bergner. Dadurch dürfen sich fünf soziale Einrichtungen über eine jeweilige Spende in Höhe von 1.500 Euro freuen.